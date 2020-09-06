مصادر تفيد بموقع سجن مخفي لاعتقال المختطفين في كري سبي

وتكثر في المناطق المحتلة حالات الاختطاف والإخفاء القسري التي يمارسها المرتزقة التابعون لجيش الاحتلال التركي بهدف طلب الفدية من ذوي المعتقلين مستغلين الفوضى والفلتان الامني الموجود، إذ أصبح الاختطاف تجارة تدر عليهم أموالًا طائلة.

وأفاد المصدر بأن من يطلب فدية من أجل إطلاق سراحه لا يوجد لهم أي اسم في سجلات السجون التي يديرها المرتزقة في كل من مدينة كري سبي وناحية سلوك، وذلك عند سؤال ذويه عنه.

وأكد المصدر أنه استطاع أن يتعرف على مكان سجن مخفي يستخدمه المرتزقة لاعتقال من يودون طلب الفدية لقاء إطلاق سراحه، وذلك بعد زيارة لأحد الاشخاص ممن أطلق سراحه لقاء فدية مالية.

وأكد المصدر أن هذا السجن المخفي موجود على مقربة من قرية "عربيد" التابعة لناحية سلوك، وبالتحديد بجانب شركة الكهرباء الموجودة هناك.

هذا ووثقت وكالتنا اختطاف شخصين في الأيام العشر الأخيرة من قرية "المنكلي" التابعة لمقاطعة كري سبي، وهما كل من حمود العياف، وهو أحد وجهاء عشيرة البو عساف، وفتى لا يتجاوز عمره الـ 15 عامًا، وهو ابن للمدعو يوسف جودية، ولم يعثر ذووهم عليهم حتى ساعة إعداد هذا الخبر.

(ج)

ANHA