مصادر... مواطن يفقد حياته في أحد سجون الاحتلال وعمليات اختطاف تطال المدنيين في عفرين

المصادر أوضحت أنه في 9 من شهر تموز الجاري أقدمت الاستخبارات التركية ومرتزقة الشرطة العسكرية على اختطاف ثمانية مواطنين من قرية معملا الواقعة بين ناحيتي راجو وماباتا التابعتان لمقاطعة عفرين المحتلة.

والمواطنون هم كل من "إبراهيم جرتيه 65 عامًا، علي محمد الملقب بعلي كور 68 عامًا، مصطفى خليل إبراهيم عثمان 25عامًا، حجي جرتيه، فوزي صبري عليكو، مهند عدنان بكون، بطال جعفر بطال، مصطفى عثمان كردي".

وبحسب المصادر، فإن المواطن إبراهيم جرتيه 65 عامًا، مات تحت التعذيب في إحدى مقرات الاستخبارات التركية في ناحية موباتا، وذلك بعد مرور يوم على اختطافه.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن الاستخبارات التركية أفرجت عن المواطن علي محمد الملقب بـ "علي كور" بعد يوم من اختطافه، ونوهوا أن مصير باقي المختطفين لا يزال مجهولًا.

وفي السياق ذاته قالت مصادر محلية من ناحية بلبلة في مقاطعة عفرين المحتلة إن مرتزقة الشرطة العسكرية أقدمت في الـ 20 من الشهر الجاري على اختطاف المواطن مصطفى محمد قنبر 21عامًا، من أهالي قرية قري كول التابعة لناحية بلبلة، وذلك أثناء إسعاف شقيقته إلى مشفى عفرين، حيث تم اختطافه على حاجز تابع لمرتزقة الشرطة العسكرية بحجة التعامل مع مؤسسات الإدارة الذاتية، ومصيره لا يزال مجهولًا.

(ه ح/هـ ن)