مصادر مقربة من وزير الأمن الإسرائيلي: نتنياهو يخطط لدخول انتخابات جديدة

قالت القناة 13 الإسرائيلية، إن مقربين من وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، يتهمون رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بالسعي لعقد انتخابات جديدة في شهر مارس 2021.

ونقلت القناة: أن رئيس الحكومة نتنياهو يسعى إلى الذهاب لانتخابات جديدة من خلال حرصه على عدم المصادقة على ميزانية لعام واحد، مخالفًا بذلك اتفاقات تشكيل الائتلاف الحكومي، كما أوضح المقربون أن نتنياهو يدعم أحزابًا دينية بالأموال لكيلا يعارضوه في ذلك".

وفي وقتٍ سابق، صرح رئيس الائتلاف الحكومي النائب "ميكي زوهار" من حزب "الليكود"، أن فرص بقاء الحكومة الإسرائيلية الحالية ضئيلة.

وأشار إلى أن هناك خلافًا جوهريًّا بين الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، وحزب "أزرق أبيض" الذي يتزعمه بيني غانتس، مؤكدًا أن هذه الخلافات لن تدع الحكومة تستمر طويلًا.

وبحسب الائتلاف الحكومي الذي تشكلت على أساسه حكومة الوحدة بين غانتس ونتنياهو، تتوزع المهام والعضوية بالتساوي بين الليكود وحزب "أزرق أبيض" في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، وفي المجلس الوزاري المصغر للقضايا الاجتماعية والاقتصادية.

وكذلك، يتولى غانتس منصب رئيس الحكومة بموجب اتفاق التناوب في أكتوبر/تشرين الأول 2021، لكن نتنياهو يحاول وفق مصادرٍ إسرائيلية، عدم تسهيل تولي غانتس للحكومة، وإفشال ذلك بالتوجه لانتخابات عامة، تضمن نجاح حزب "الليكود".

(ع م)