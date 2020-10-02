مصادر من عفرين توثق اسماء 4 مرتزقة سوريين قتلوا في أذربيجان

بعد تحدث الكثير من التقارير عن نقل تركيا مرتزقة سوريين من المناطق التي تحتلها في سوريا إلى أذربيجان لزجهم في حروبها معه أرمينية، باتت تتكشف يوماً بعد يوم حقيقة أفعال تركيا والمرتزقة.

وتعقيباً على ذلك وثقت مصادر مطلعة من داخل مدينة عفرين أسماء 4 مرتزقة ممن قتلوا في معارك أذربيجان، وبحسب المصدر أن المرتزقة هم من مدينة حمص السورية، وعناصر ضمن مرتزقة "فيلق الشام" التابعة للاحتلال التركي، وقد تداول المرتزقة والمستوطنين المتواجدين في عفرين أسماء هؤلاء المرتزقة، ونشروا صورهم على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وهم "يترحمون عليهم" مؤكدين أنه تم إبلاغ ذويهم بمقتلهم في أذربيجان.

وأسماء هؤلاء المرتزقة هم كل من :" المرتزق ياسر فرزات من مواليد حمص ، المرتزق محمد احمد الشحنة من جبل الزاوية، المرتزق كنان فرزات من حمص، المرتزق بلال الطيباني من حمص".

(م ح/ل)

ANHA