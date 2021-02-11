مصادر مخابراتية: إسرائيل اغتالت فخري زادة بمساعدة 20 عميلًا

ونقلت صحيفة "ذا جويش كرونيكل" البريطانية، عن مصادر مخابراتية قولها إن العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده الذي اغتيل في تشرين الثاني/ نوفمبر قرب طهران، قُتل بوساطة سلاح يزن طنًّا جرى تهريبه إلى إيران بوساطة جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) بعد تفكيكه إلى عدة أجزاء.

وبحسب المصادر، فإن مجموعة تضم أكثر من 20 عميلًا بينهم إسرائيليون وإيرانيون، نصبت كميناً للعالم محسن فخري زاده بعد مراقبته على مدى ثمانية أشهر.

وكانت وسائل إعلام إيرانية ذكرت أن فخري زاده (59 عامًا) توفي في المستشفى بعد أن أطلق مسلحون النار عليه في سيارته، وبعد وقت قصير من وفاته وجهت إيران أصابع الاتهام إلى إسرائيل.

(ي ح)