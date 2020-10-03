مصادر ليبية: تركيا تتحضر لإرسال مرتزقة ليبيين للقتال في أذربيجان

وأوضح المصدر أن الضباط الأتراك طلبوا في اجتماعهم مع قيادات الوفاق ترشيح مرتزقة ليبيين متخصصين في سلاح الكورنيت والقنص، على ألا يتجاوز عددهم كمرحلة أولى 50 مرتزقًا لنقلهم إلى أذربيجان مقابل 5000 دولار شهريًا تمنح للمرتزق الليبي تدفعها حكومة أذربيجان وتسلم لهم عن طريق عناصر تركية، وذلك بحسب شبكة العربية نت.

وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري كشف في وقت سابق بأن "تركيا تقوم الآن بنقل الإرهابيين والتكفيريين الليبيين والسوريين ومن جنسيات أخرى، من ليبيا إلى أذربيجان"، لدعم الأخيرة في معاركها ضد أرمينيا في المنطقة المتنازع عليها.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مساء أمس، مقتل 28 مرتزقًا سوريًّا تابعين لتركيا على الأقل، كانوا يقاتلون مع القوات الأذربيجانية في ناغورنو كاراباخ، منذ بدء المواجهات مع القوات الأرمينية.

(ش ع)