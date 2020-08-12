مصادر ليبية: سلاح الجو الليبي يدمر رتلًا من مجموعات السراج بالقرب من سرت

وأشارت المصادر لشبكة سكاي نيوز إلى إن المجموعة التي يدعمها المرتزقة الأتراك، كانت تحاول التسلل إلى المدينة، حيث قام الطيران بقصفها مما أدى إلى تدميرها بالكامل، بحسب سكاي نيوز.

لكن المصادر لم تقدم أي تفاصيل عن عدد عناصر المجموعة "الإرهابية" وماذا كانت تهدف من التسلل في المنطقة.

ولم تعلق أي جهة رسمية بعد على استهداف "وادي بي" الذي يمثل نقطة اقتراب استراتيجية نحو خط سرت والجفرة من الجهة الشمالية الغربية لدفاعات الجيش الوطني.

وتأتي هذه الغارة بعد يوم من استهداف قوات الدفاع الساحلي لقارب اخترق الحظر البحري أمام شواطئ "راس لانوف".

(ش ع)