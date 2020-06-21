مصادر ليبية: مجلس النواب سيطلب تدخل مصري خلال الأيام المقبلة

وقال، مدير إدارة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة الليبية العميد خالد المحجوب "لن نترك سرت لتركيا مهما كانت التضحيات".

يأتي ذلك في حين، أفادت مصادر برلمانية ليبية، اليوم، بأن مجلس النواب الليبي سيعقد خلال أيام جلسة طارئة لطلب تدخل مصري في مواجهة تدخلات وأطماع تركيا.

وقالت المصادر إن تركيا لا تستطيع السيطرة على مواقع النفط الليبية.

هذا وكان مجلس النواب الليبي اعتبر أن "الدول العربية بدأت تستشعر خطر إحياء الأطماع العثمانية"، مشدداً على أن "تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك ضروري".

يذكر أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، كان قد شدد في خطاب السبت على أن أي تدخل مصري مباشر بليبيا بات شرعياً في إطار حق الدفاع النفس، معبراً أيضاً عن جاهزية بلاده لتدريب القبائل الليبية لحماية نفسها من الميليشيات والمتطرفين.

)ي ح)