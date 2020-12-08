مصادر ليبية: اجتماع غدامس يتجه للانتهاء دون الإعلان عن أي نتيجة

ونقلت صحيفة المرصد الليبية عن مصادر نيابية قولها إن "الاجتماعات ستنتهي، اليوم، وسيصدر عنها بيان صحفي فقط حول عدة قضايا، منها الحوار السياسي والمناصب السيادية؛ مع إعلان تأجيل هذه اللقاءات النيابية إلى جولة ثانية دون إصدار أي قرارات".

وكشفت المصادر ذاتها أن عدة قضايا خلافية طفت على السطح من بينها "رفض النواب المنقطعين أداء اليمين الدستورية أمام فوزي النويري، النائب الأول الشرعي لرئيس المجلس".

وأفادت الصحيفة نقلًا عن مصادر بوجود "إشكالات أخرى بنواب لم يلتحقوا أصلًا ولم تمثل دوائرهم بالتالي بشكل صحيح من أمثال فتحي باشاغا"، وزير الداخلية في حكومة الوفاق، إضافة إلى إشكاليات وخلافات أخرى بين ممثلي مختلف المناطق الليبية.

وبدروها ذكرت "بوابة إفريقيا" أن نحو 60 عضوًا في مجلس النواب الليبي انسحبوا من اجتماع غدامس التشاوري وغادروا المدينة بسبب خلافات لم تحدد.

(ي ح)