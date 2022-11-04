مصادر لوول ستريت: واشنطن وحلفاؤها يتفقون على معايير وضع سقف لأسعار النفط الروسي

قالت مصادر لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية: "قررت الولايات المتحدة وحلفاؤها أن كل شحنة من النفط الروسي يتم شحنها عن طريق البحر ستخضع فقط لسقف سعر عند بيعها لأول مرة إلى مشترٍ على اليابسة، مما يعني أن تكرار بيع نفس النفط لن يخضع للقيود".

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد اقترحت، في وقت سابق، فرض حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا تشمل تحديد سقف لأسعار النفط الروسي، رداً على انضمام دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيه إلى روسيا.

وقال الكرملين إنه سيتوقف عن بيع النفط لأي دولة تطبق السقف، وأكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن "فرض قيود على أسعار النفط الروسي" سيدمر السوق.

وشدد على أن شركات النفط الروسية تستعد لفرض الاتحاد الأوروبي حظراً على النفط من روسيا، مشيراً إلى أن جميع الخطط تركز على الحفاظ على الإنتاج.

ومن جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن النفط الروسي الذي لن يذهب إلى أوروبا وسوف ينتقل إلى اتجاهات بديلة للبلدان التي تعمل وفقاً لظروف السوق.

(م ش)