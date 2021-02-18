مصادر لوكالتنا: إصابة 13 شخصًا في قصف حكومي على عفرين المحتلة

هذا وكشفت المصادر لوكالتنا أن 5 قذائف صاروخية أطلقتها قوات الحكومة، سقطت في أماكن متفرقة ضمن مركز المدنية، ما أسفر عن إصابة 13 شخصًا.

وبحسب المصادر، فإن قذيفة سقطت بالقرب من مشفى آفرين (التي غيّر الاحتلال التركي اسمها إلى مشفى الشفاء)، وقذيفة أخرى سقطت بالقرب من مقر مرتزقة أحرار الشرقية في شارع الفيلات وسط المدينة، وثالثة وقعت على طريق الأتوستراد الغربي للمدينة، وقذيفتان على طريق قرية باسوطة التابعة لمركز عفرين.

وفقًا للمصادر ذاتها، فإن المصابين هم: "حسن موسكو (51عامًا)، عمر محفوظ (33عامًا)، بلال عارف غزال (30 عامًا)، أنس غزال، ثناء غزال، ميا غزال، مريم المحمد (20عامًا)، حسن حورية، فاطمة حورية، صلاح حورية، خديجة حورية، محمد حورية، فطوم شحادة"

(س ر)

ANHA