مصادر لشبكة بريطانية: شجار كبير بين قادة طالبان وبرادار يغادر إلى قندهار

وقال مسؤولون كبار في طالبان لشبكة "بي بي سي" البريطانية إن خلافاً كبيراً اندلع بين قادة طالبان، بشأن تشكيلة الحكومة الجديدة.

وقالوا إن مشادة بين المؤسس المشارك للجماعة الملا عبد الغني برادار، وأحد أعضاء مجلس الوزراء، وقعت في القصر الرئاسي في كابول.

وكانت هناك تقارير غير مؤكدة عن خلافات داخل قيادة طالبان، منذ اختفاء برادار عن الظهور العام في الأيام الأخيرة.

وقال مصدر من طالبان لشبكة "بي بي سي" إن برادار وخليل الرحمن حقاني - وزير شؤون اللاجئين وشخصية بارزة في شبكة حقاني المتشددة – تلاسنا بشكل حاد، بينما تشاجر أتباعهما مع بعضهما البعض في مكان قريب.

وقالت المصادر إن المشادة اندلعت لأن برادار، نائب رئيس الوزراء الجديد، غير راضٍ عن تشكيلة الحكومة المؤقتة.

وقيل إن الخلاف نابع من الانقسامات حول من يجب أن ينسب إليه الفضل في انتصار طالبان في أفغانستان.

وبحسب ما ورد يعتقد برادار أن التركيز يجب أن ينصب على الدبلوماسية التي يقوم بها أشخاص مثله، بينما يقول أعضاء من جماعة حقاني - التي يديرها أحد كبار شخصيات طالبان - وداعموهم، إن ذلك تحقق من خلال القتال.

وقالت مصادر طالبان لبي بي سي إن برادار غادر كابول وسافر إلى مدينة قندهار بعد الخلاف، وانتشرت الشائعات حول تداعيات الأزمة منذ أواخر الأسبوع الماضي، عندما اختفى برادار - أحد أشهر وجوه طالبان - عن الأنظار. وكانت هناك تكهنات على وسائل التواصل الافتراضي بأنه ربما قد مات.

وسيطرت طالبان على أفغانستان الشهر الماضي، ومنذ ذلك الحين أعلنت البلاد "إمارة إسلامية". وتتكون حكومتهم المؤقتة الجديدة بالكامل من الذكور وتتكون من شخصيات بارزة في طالبان، يشتهر بعضهم بشن هجمات على القوات الأميركية على مدى العقدين الماضيين.

(م ش)