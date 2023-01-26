مصادر لروج نيوز: تهريب الدولار إلى تركيا يتم عبر هولير

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لوكالة روج نيوز، إن "الدولار الأميركي يهرّب بالطائرات يومياً من مطار هولير إلى تركيا وبإشراف شخصيات حكومية وسط تحوط أمني عالي المستوى".

وأضافت المصادر، إن "حكومة الإقليم تحصل على 4 آلاف دولار لكل مليون دولار مهرّب إلى تركيا".

وتشهد الأسواق العراقية، انخفاضاً غير مسبوق للدينار العراقي أمام الدولار، حيث تجاوز سعر الصرف في الأسواق العراقية عتبة 160 ألف دينار.

ونشر البرلماني في مجلس النواب العراقي، سوران عمر على صفحته على الفيسبوك، منشوراً في 22 من الشهر الجاري عن تهريب الدولار، وقال "يومياً يتم تهريب 15 مليون دولار عن طريق شركة بسيارات خاصة من هولير إلى تركيا عبر بوابة إبراهيم الخليل".

واتهم النائب المستقل، كاظم الطوكي، الثلاثاء الماضي، جهات متنفذة في جنوب كردستان؛ بالتسبب في أزمة الدولار الأخيرة عبر تهريب العملة الى تركيا.

وقال الطوكي في حوار متلفز إن "تهريب الدولار إلى تركيا يتم عن طريق منافذ إقليم كردستان العراق غير الشرعية، فضلاً عن قيام كردستان ببيع النفط عبر تركيا".

(م ش)