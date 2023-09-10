مصادر للوطن: بيدرسون في دمشق لاستشراف آفاق انعقاد تاسع جولات الدستورية

نقلت صحيفة الوطن المقربة من حكومة دمشق عن مصادر متابعة أن "بيدرسون أجرى أمس لقاءات مع عدد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية العربية المعتمدة في مقر إقامته في فندق الفور سيزين بدمشق".

وحسب مصادر الصحيفة فقد جرى خلال اللقاءات النقاش حول المبادرة التي أطلقتها مجموعة الاتصال العربية فيما يخص استئناف عقد الاجتماعات الدستورية في سلطنة عمان".

وبينت المصادر للصحيفة أن "زيارة بيدرسون هي لاستشراف الآفاق الممكنة لانعقاد تاسع جولات الدستورية قريباً، على اعتبار أن المبادرة العربية قد تكون قادرة على تنشيط الحل السياسي".

مصادر الصحيفة لفتت إلى "اقتراح بيدرسون بأن تكون هناك عدة جولات في مسقط وأن تكون هذه الجولات مثمرة، على أن يتم البحث في جميع هذه العناوين والتفاصيل اليوم مع المقداد".

وسبق أن كشفت الصحيفة بأن بيدرسون سيبحث إمكانية تحديد موعد لانعقاد الجولة التاسعة للجنة مناقشة الدستور، بعد توافق المشاركين في لجنة الاتصال العربية على عقد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية في سلطنة عُمان، بتسهيل وتنسيق مع الأمم المتحدة قبل نهاية العام الحالي.

وخلال جلسة لمجلس الأمن في الثالث والعشرين من الشهر الفائت، رحّب المبعوث الأممي الخاص بإعادة انعقاد اللجنة الدستورية في سلطنة عُمان، معتبراً أن هذا يشكل نقطة توافق واضح بضرورة إعادة انعقادها بين كل الأطراف.

(م ش)