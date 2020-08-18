مصادر لهاوار: جرحى وقتلى للمرتزقة في تفجير استهدف ريف سري كانيه المحتلة

ضمن حالة الفلتان الأمني التي تشهدها المناطق الواقعة تحت سيطرة الاحتلال التركي ومرتزقة "الجيش الوطني السوري"، انفجرت سيارة مفخخة ظهر اليوم، في ريف مدينة سري كانيه الغربي.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها مراسل وكالة أنباء "هاوار"، فإن الانفجار استهدف حاجزًا لمرتزقة الفرقة 20 الموالين للاحتلال التركي في قرية العدوانية غربي ناحية سري كانيه المحتلة.

وأشارت المصادر إلى أن التفجير أسفر عن قتل عدد من المرتزقة، وجرح آخرين، تم إسعافهم إلى مشفى مدينتي سري كانيه وكري سبي/ تل أبيض المحتلتين.

وتشهد مدينة سري كانيه منذ مدة انفجارات عديدة، تستهدف فصائل من المرتزقة بمختلف مسمياتها، وتشير بعض المصادر إلى أن الانفجارات سببها اختلافهم على سرقة الممتلكات، بالإضافة إلى استهداف بعض الفصائل المرتزقة التي لا تمتثل لأوامر الفصائل المرتزقة التابعة للاحتلال التركي بشكلٍ مباشر.

(د أ/هـ ن)

ANHA