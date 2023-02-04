مصادر لـCNN: يبدو أن بايدن قد تراجع عن تعهده بمعاقبة السعودية

قالت مصادر متعددة في الإدارة الأميركية والكابيتول هيل(الكونغرس) لـCNN ، إنه وبعد عدة أشهر من وعد الرئيس الأميركي، جو بايدن، بأن المملكة العربية السعودية، ستعاني من "عواقب" بعد إعلان منظمة أوبك+ النفطية التي تقودها المملكة بشكل غير متوقع أنها ستخفض الإنتاج، إلا أن ليس لدى إدارة بايدن أي خطط؛ لاتخاذ خطوات استباقية للمعاقبة، ناهيك عن إعادة توجيه موقف الإدارة بشكل كبير مع السعودية.

وقال أحد المسؤولين في الإدارة الأميركية لشبكة CNN إن المسؤولين "يتجنبون إعادة التقييم" لأن هناك إدراكاً متزايداً، بأن إعادة العلاقات بين البلدين إلى المسار الصحيح يعود بالفائدة على الولايات المتحدة.

(م ش)