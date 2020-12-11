مصادر لـ بلومبيرغ: ترامب وقّع على حزمة إجراءات عقابية ضد تركيا

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حزمة من الإجراءات العقابية ضد تركيا والتي أوصى بها وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو، وذلك وفقًا لما ذكره شخصان مطلعان على الأمر لوكالة بلومبرغ الأمريكية، ولكن لم يكشف الشخصان عن طبيعة هذه العقوبات.

وسيتم فرض العقوبات بموجب قانون مكافحة أعداء أمريكا والمعروف باسم CAATSA، وقاوم ترامب، الذي زاد منذ فترة طويلة علاقته الشخصية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دعوات الحزبين من الكونغرس لمعاقبة تركيا على الصفقة مع روسيا.

ولم يرد مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض على طلب للتعليق، كما لم يرد المسؤولون في وزارة الخزانة ووزارة الخارجية.

وانخفضت قيمة الليرة التركية بعد أن ذكرت رويترز في وقت سابق أن العقوبات ستستهدف على الأرجح مسؤولي الدفاع الأتراك، بمن فيهم رئيس وكالة المشتريات الدفاعية الكبرى.

(م ش)