مصادر خاصة...البدء بنقل أول دفعة من المرتزقة السوريين إلى أذربيجان

أشارت مصادرٌ لم تفضح عن هويتها لأسباب أمنية اليوم الجمعة، أن عشرات المرتزقة في ما يعرف بـ"الجيش الوطني" المنتشر في المناطق المحتلة شمالي سوريا، وخاصة عفرين وإعزاز، بدؤوا بالانتقال إلى اذربيجان عبر الأراضي التركية.

وتسعى تركيا لزج مرتزقة سوريين وجنود أتراك في الصراع الدائر بين أرمينيا وأذربيجان، على غرار ليبيا التي نقلت تركيا إليها 15 ألف مرتزق سوري بحسب إحصائيات تداولتها مواقع وصحف عالمية، قتل منهم ما يقارب 500 بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبحسب المصدر فإن أحد المكاتب السرية لتسجيل الأسماء يتواجد في سوق مدينة أعزاز، أما المكتب الآخر يتواجد في مدينة عفرين.

ويجري نقل المرتزقة السوريين إلى اذربيجان عبر المطارات التركية، عقب تحضيرات أجرتها تركيا خلال الشهرين المنصرمين.

وأكد المصدر أن الاحتلال التركي أبرمَ عقود مع الفصائل المرتزقة؛ تتراوح بين 3 و 6 أشهر، مقابل 5 آلاف دولار في الشهر الواحد.

ويأتي ذلك عقب إعلان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار عن أن "تركيا ستقف إلى جانب أذربيجان في حربها ضد أرمينيا"، فيما أكدت الوزارة وصول ضباط وجنود أتراك إلى الأراضي الأذرية في شهر تموز/يوليو الماضي.

وتخوض أذربيجان وأرمينيا صراعاً منذ تسعينيات القرن الماضي، لإحكام السيطرة على جبال قره باغ التي تقع بين الدولتين، فيما تتصاعد حدةُ المعارك أحياناً لتشمل مناطق تماس أخرى، إذ أعلنت أذربيجان أن عدد جنودها اللذين قتلوا قد بلغ 4 إلى جانب جرح 5 آخرين، فيما أكد الجيش الأرمني مصرع أحد جنودها في المنطقة في وقت سابق.

(ز س)