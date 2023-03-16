مصادر.. إسرائيل توافق على تصدير أسلحة لأوكرانيا

صادقت إسرائيل على تراخيص التصدير المحتمل لمنظومات مضادة للمُسيرات إلى أوكرانيا، حسب موقع "أكسيوس" نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين وأوكرانيين لم يسمّهم.

وذكرت المصادر أن إصدار تلك التراخيص تمت الموافقة عليه منتصف شباط/ فبراير على خلفية تعليمات صادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، تتضمن إعادة النظر في موقف إسرائيل من التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا.

إلى ذلك، كان وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين أعلن قرار منح تراخيص لفلاديمير زيلينسكي خلال زيارته إلى كييف في شباط/ فبراير الماضي، حسب مسؤولين إسرائيليين.

يشار إلى أن إسرائيل تكون بذلك قد وافقت ولأول مرة منذ بدء التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا، على تراخيص لتزويد أوكرانيا بالسلاح، في حين امتنعت عن الموافقة عليها من قبل على الرغم من المناشدات المتكررة من كييف والدول الغربية.

ومنذ بدء التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا شباط/ فبراير 2022، امتنعت إسرائيل عن إرسال الأسلحة لأوكرانيا وذلك حفاظاً على مصالحها الأمنية والإستراتيجية التي تربطها مع روسيا وخصوصاً لعدم المساس بالتفاهمات الأمنية مع موسكو التي توفر لسلاح الجو الإسرائيلي حرية شن هجمات على سوريا.

(د ع)