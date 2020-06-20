مصادر حكومية: قرار صندوق النقد بشأن لبنان بات مسألة أسابيع

وفي موازاة بروز الإشارات التشاؤمية حيال ما يمكن أن يقدّمه صندوق النقد الدولي من مساعدات للبنان، فإنّ أوساطًا رسمية لبنانية تخالف هذه الإشارات وتصفها بالمفتعلة ولا تمتّ إلى الواقع بصلة.

وقالت مصادر الوفد اللبناني المفاوض لوكالة هاوار: إن "ما يُحكى عن إشارات سلبية ما هو سوى مجرد كلام سياسي يطلقه البعض بقصد التشويش، إذ لم يلمس الوفد اللبناني شيئًا من هذا القبيل، فضلًا عن أنّ هذه المفاوضات تسير بالوتيرة الإيجابية ذاتها التي بدأت بها، والنقاش يتمّ بذات الروحية، هناك أسئلة واستفسارات طرحها الصندوق، وتلقى الأجوبة والإيضاحات عليها".

وإذ أشارت المصادر إلى أنّ حسم أرقام الخسائر سيشكّل أرضية النقاش الجدّي مع الصندوق، ولفتت إلى أنّ الدخول في التفاصيل الدقيقة لم يتمّ بعد، والتفاوض مع الصندوق يأخذ الطابع الاستطلاعي حول مختلف النواحي، والتقييم إيجابي حتى الآن".

وقالت مصادر وزارية بملف المفاوضات: "إننا لم نلمس في المفاوضات مع صندوق النقد أي نوع من المداخلات السياسية، لا من الداخل ولا من الخارج".

وعمّا إذا كانت هناك خشية لدى الجانب اللبناني مما يُحكى عن مداخلات أميركية بقرار صندوق النقد الدولي، قالت المصادر: "نسمع كلامًا كثيرًا من هذا القبيل، لكن المفاوض اللبناني دخل إلى مفاوضات لا رابط للسياسة بها، ولسنا متشائمين حيال إمكان حصول لبنان على المساعدة المطلوبة من صندوق النقد".

وفي حال رُبطت مساعدة الصندوق بشروط سياسية، قالت المصادر الوزارية: "لقد ذهبنا إلى المفاوضات لتحقيق مصلحة لبنان، ولن نقبل أي شروط تضرّ هذه المصلحة أو تمسّ بسيادة لبنان".

ولفتت المصادر أخيرًا، إلى أنّ "المفاوضات قطعت شوطًا مهمًا جدًا، وما سيقرّره الصندوق في شأن لبنان، بات مسألة أسابيع قليلة، حيث سيعدّ الصندوق تقريره النهائي في هذا الشأن، يضمّنه مقترحاته حيال حجم المساعدة التي سيقّدمها إلى لبنان، ويرفعه بالتالي على مجلس إدارة الصندوق ليتخذ القرار النهائي في شأنه، والذي نأمل أن يكون لمصلحة لبنان، ونحن لا نرى ما يبرر التشاؤم".

(ز غ)