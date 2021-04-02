مصادر دبلوماسية: ألمانيا بصدد تقديم عرض لإعادة إعمار مرفأ بيروت

وأسفر انفجار ضخم بمستودع للمواد الكيميائية في آب / أغسطس الماضي عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة الآلاف، بالإضافة إلى إلحاق أضرار بأحياء بأكملها، وأدى الانفجار إلى تعميق أسوأ أزمة سياسية واقتصادية في لبنان منذ الحرب الأهلية (1975-1990).

ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين دبلوماسيين مطلعين على الخطة قولهما إن برلين ستطرح في 7 نيسان/ أبريل الجاري مقترحًا، يوافق بنك الاستثمار الأوروبي على المساعدة في تمويله، ويشمل المقترح إخلاء المنطقة وإعادة بناء منشآت.

وقدّر أحد المصدرين تمويل بنك الاستثمار الأوروبي بما يتراوح بين ملياري يورو و3 مليارات.

وأكد مسؤول لبناني بارز، بحسب رويترز، أن ألمانيا بصدد تقديم مقترح شامل لإعادة إعمار المرفأ.

وقال المصدران الدبلوماسيان إن على النخبة السياسية في لبنان الاتفاق أولًا على تشكيل حكومة جديدة لإصلاح الاقتصاد واستئصال الفساد، وهو شرط تصر الجهات المانحة، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، على تنفيذه قبل تقديم مساعدات بمليارات الدولارات.

وبحسب المصدرين، فإن ألمانيا وفرنسا تتنافسان على قيادة جهود إعادة الإعمار.

وقال المصدر اللبناني لرويترز إن فرنسا ومجموعة "سي إم إيه سي جي إم" الفرنسية للموانئ وشحن الحاويات مهتمتان أيضًا بالمشروع.

ويعيش لبنان بلا حكومة منذ أكثر من سبعة أشهر، وكانت الحكومة السابقة قد تقدمت باستقالتها في أعقاب الانفجار المدمر في مرفأ بيروت.

وفاقمت الكارثة أزمة اقتصادية جعلت نصف السكان يعيشون في فقر، كما دفعت إلى خروج احتجاجات حاشدة تطالب بإزاحة النخبة السياسية التي يتهمها المتظاهرون بالفساد وسوء الإدارة والإهمال.

(م ش)