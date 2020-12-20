مصادر... بسيارات مدنية وعبر مطار مدني الاحتلال التركي ينقل المرتزقة إلى روج آفا

تشهد المنطقة الحدودية الفاصلة بين روج آفا وباكور (شمال كردستان) تحركات مشبوهة للاحتلال التركي من خلال تسيير سيارات مدنية في الطريق العسكري، وبالتحديد القريب من ناحية الدرباسية والمناطق المحتلة.

أهالي القرى الحدودية أوضحوا لـ ANHA، أنه، منذ فترة وجيزة، أقدم الاحتلال التركي بمد المجبول الإسفلتي على الطريق العسكري ضمن الأراضي التركية، بعدما كان الطريق عبارة عن بقايا حجر مكسر، وبعد ذلك شهد الطريق حركة كثيفة لسيارات مدنية تقلّ عسكريين.

وأكد مصدر خاص لوكالتنا أن الذين يستقلون تلك السيارات هم مرتزقة الاحتلال، ويتم نقلهم إلى مناطق زركان وتل تمر وسري كانيه.

ونوه المصدر إلى أن مرتزقة تركيا يستخدمون مطار "قزلتبه" المدني للوصول إلى المنطقة الحدودية، بعدها يأتون إلى الدرباسية في الطرف المقابل من الحدود أي في باكور (شمال كردستان)، ثم يسيرون في الطريق العسكري، الأمر الذي يسهّل حركتهم بعيدًا عن عيون المدنيين.

وشهد اليومان الماضيان تحشدات من قبل مرتزقة الاحتلال التركي على طول المناطق المحاذية للطريق الواصل بين ناحيتي زركان وتل تمر، التابعتين لمقاطعة الحسكة.

(ب ح/هـ ن)

ANHA