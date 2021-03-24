مصادر عسكرية: جثث قتلى مرتزقة الاحتلال لا تزال تحت سيطرة مقاتلي قسد في عين عيسى

أفادت مصادر عسكرية، من بلدة عين عيسى، أن جثث قتلى مرتزقة الاحتلال التركي الذين شنوا هجومًا احتلاليًّا على قريتي صيدا ومعلك في 18- 20 آذار الجاري، لا تزال تحت سيطرة مقاتلي قسد.
خبر 2021-03-24T10:16:00 مركز الأخبار

وقالت مصادر عسكرية من قوات سوريا الديمقراطية لوكالتنا، إن القوات وفي إطار الدفاع المشروع، أفشلت هجمات دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها على قريتي صيدا ومعلك في الفترة (18-20) آذار الجاري، وقتلت 37 مرتزقًا حينها. 

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مبيّنة أن جثث عدد من القتلى لا تزال في المنطقة الواقعة تحت سيطرة مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية.

ومنذ الـ 17 من الشهر الجاري، تشن دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها هجومًا واسعًا على بلدة عين عيسى والقرى الواقعة على طريق M4، فيما أفشلت قوات سوريا الديمقراطية محاولات الاحتلال ومرتزقته الساعية إلى احتلال المنطقة. 

(س ر)

ANHA


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