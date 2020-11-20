مصادر أرمينية: وزير الدفاع يعلن تنحيه عن منصبه

وذكرت صحيفة آرافوت المحلية، اليوم الجمعة، أن وزير الدفاع الأرميني، ديفيد تونويان، قدّم استقالته، فيما قالت وكالة رويترز إن تونويان يشغل منصبه منذ أيار/مايو 2018.

وأكدت مصادر حكومية لوكالة أرمن بريس إن وزير الدفاع، دافيت تونويان، قدّم استقالته.

وفي غضون ذلك، ووفقًا لتقارير إعلامية غير مؤكدة، سيتم تعيين كبير مستشاري رئيس الوزراء، باشينيان فاغارشاك هاروتيونيان، وزيرًا للدفاع.

وتتعرض حكومة رئيس الوزراء، نيكول باشينيان، لضغوط من أجل الاستقالة، إذ يطالبه آلاف المحتجين بترك المنصب في أعقاب إبرام اتفاق وقف إطلاق نار يكفل لأذربيجان الاحتفاظ بالأراضي التي سيطرت عليها في قرة باغ بعد ستة أسابيع من القتال.

(م ش)