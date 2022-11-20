مصابون جراء قصف الاحتلال التركي: ماضون في المقاومة ضد المخططات الاحتلالية

وقصف جيش الاحتلال التركي منتصف ليلة أمس مناطق متفرقة في شمال وشرق سوريا، حيث استهدف في مقاطعة الشهباء بلدة دير جمال، وقريتي شوارغة ومرعناز التابعتين لناحية شرا، الآهلة بمهجري عفرين.

خلف القصف الهمجي للاحتلال التركي أضراراً مادية وإصابات في صفوف الأهالي، منها إصابة مواطنينِ اثنين من مهجرين مقاطعة عفرين القاطنين في بلدة دير جمال وهما كل من، المواطن رسول جمعة حسن (50 عاماً)، والمواطن عبد الله مصطفى خليل (35 عاماً). إلى جانب ذلك استهدف الاحتلال التركي نقاط تمركز لقوات حكومة دمشق، ما أدى لفقدان 10 من عناصرها لحياتهم وإصابة 5 آخرين.

هذا وقال المصاب رسول حسن وهو من أهالي قرية صوغانكه الذي أصيب جراء قصف الاحتلال التركي: "كنت أرعى أغنامي عندما سمعت أصوات القصف القريبة، وأصبت بشظية في فخذي، وأسعفت إلى مشفى تل رفعت القريب من القرية لتلقي العلاج اللازم".

وتابع حسن "هذه ليست المرة الأولى التي يستهدفنا فيها الاحتلال، فهمجيته مستمرة بشكل يومي، وارتكب العديد من المجازر في المنطقة وذلك أمام مرأى القوى الدولية التي تقف مكتوفة الأيدي حيال هذه الجرائم الهادفة إلى إبادتنا".

مؤكداً أنهم ماضون في المقاومة ضد المخططات الاحتلالية.

فيما قال المواطن صالح حبش إن "الاحتلال التركي بهذه الأساليب الإرهابية، يسعى إلى القضاء على الكرد، ونؤكد أننا ماضون على نهج وفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، وسنسير على درب شهدائنا الأحرار".

(ك)

ANHA