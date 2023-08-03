مصابون في ريف تل تمر: الاحتلال استهدفنا بشكل مباشر

استهدف الاحتلال التركي ومرتزقته ظهر اليوم الخميس، قريتي العبوش والشيخ شمال ناحية تل تمر على طريق ناحية زركان، وأسفر القصف عن إصابة خمسة مواطنين في قرية العبوش، ليتم نقلهم إلى مشفى الشهيدة ليكرين في ناحية تل تمر لتلقي العلاج.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها وكالتنا فإن الاحتلال التركي استهدف قرية العبوش بـ 5 قذائف ليصاب على إثرها كل من: (حسين علي حميرة، وعبد الباقي سيد علي، وماهر حسين حميرة، وبسام حميد عكلة وعبد الكريم دحام).

والتقت وكالتنا مع المصابين ليتحدث بداية المواطن عبد الكريم دحام والذي تعرض للإصابة في قدمه قائلاً: "كنا في قريتنا العبوش، وفجأة استهدف الاحتلال القرية بعدة قذائف، ولم أعلم ما الذي حصل إلا أنني أصبت، وخرجت من القرية".

ومن جانبه تحدث المواطن بسام الحميد والذي أصيب بشظايا متفرقة في جسده قائلاً: "الاحتلال التركي استهدفنا بـ 5 قذائف مدفعية، لم أرَ شيئاً سوى أن إحدى القذائف سقطت أمامي، مما أدى لإصابتي بشظايا متفرقة في الصدر والبطن واليد".

وفي السياق ذاته تحدث ماهر حسين حميرة والذي أصيب أيضاً في قدمه قائلاً: "لم يكن هناك شيء في القرية كان الوضع مستقراً، إلا أن الاحتلال التركي استهدف القرية بشكل مفاجئ، ليصاب على إثره 5 أشخاص ومن بينهم أنا، مؤكداً" بأن الاستهداف كان مباشراً للمدنيين وسكان القرية".

(كروب /سـ)