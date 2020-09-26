أطلقت هيئة الثقافة في إقليم الجزيرة، وخلال شهر آب المنصرم، مسابقة للأطفال، وللمرة الأولى على مستوى الإقليم، بعنوان مسابقة "كاتب المستقبل"، تحت شعار "غرسة اليوم شجرة الغد".

وتهدف إلى تشجيع الأطفال على القراءة، وتعريفهم بالكتّاب المحليين والعالميين، وتهيئتهم ليكونوا كتّابًا في المستقبل، والكشف عن مواهبهم الأدبية وتنمية طاقاتهم الإبداعية.

المسابقة تتضمن فئتين، الأولى تضم الأطفال من عمر 10 سنوات وحتى 14 سنة، أما الثانية فتضم الأطفال من عمر 14 سنة وحتى 18 سنة وباللغتين العربية والكردية.

هذا وانتهت المرحلة الثانية من المسابقة يوم أمس، في حديقة القراءة بمدينة قامشلو، حيث طلب من المتسابقين تلخيص مضمون ما قرأوه لمدة أسبوع، بشرط ألا يتجاوز عدد الكلمات للمستوى الأول 500 كلمة، وللمستوى الثاني 750 كلمة، ويتم التقييم من قبل اللجنة حول مدى فهمهم وأسلوب الكتابة.

ومن المقرر أن تدخل المسابقة مرحلتها الثالثة، لتحديد مستويات المتسابقين الـ51 واختيار الفائزين.

حيث سيطلب منهم كتابة نصّ إبداعي من نتاجاتهم (قصة قصيرة – قصيدة - خاطرة) وقراءتها أمام اللّجنة .

(سـ)

ANHA