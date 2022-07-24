مصاب في القصف التركي على تل تمر يطالب بإيقاف هجمات الاحتلال المستمرة

يشن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته منذ ساعات الصباح الباكر، قصفاً عنيفاً على مركز ناحية زركان التابعة لمقاطعة الحسكة وريفها الشمالي، بالتزامن مع قصف ريفي ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة الغربي والشمالي.

أدى القصف التركي على ناحية زركان وريفها إلى فقدان عنصر من قوات حكومة دمشق لحياته وإصابة 4 آخرين، بينهم طفلين ووالدهما، فيما أسفر القصف على ريفي تل تمر، إلى استشهاد مواطن وإصابة 5 آخرين، بينهم امرأتان

المواطن فايز محمود الخضر (25 عاماً)، أحد المصابين في القصف التركي على قرية الدشيشة الواقعة في ريف تل تمر الغربي، عندما كان يرعى أغنامه على ضفاف الخابور بالقرب من القرية، تحدث لوكالتنا من مشفى الشعب بمدينة الحسكة.

وقال: "بدأ جيش الاحتلال التركي قصفه على قرى تل تمر في الصباح الباكر، واشتد القصف على قرية تل طويل والدشيشة، ما أدى إلى إصابتي بشظايا في يدي، ونفقت بعض أغنامي وجرح البعض الآخر".

وأضاف "تم نقلي إلى مشفى الشعب في مدينة الحسكة. المحتل التركي يقصف المنطقة باستمرار، لا يسلم منه البشر ولا الحجر ولا حتى الحيوانات".

طالب المصاب فايز محمود الخضر الجهات الدولية "بالتدخل لإيقاف هجمات جيش الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا".

(ل م)

ANHA