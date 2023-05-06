مساعي لتحقيق المزيد من التطور ورفع مستوى الأدب

واختتمت يوم الخميس، 4 أيار/مايو الجاري، فعاليات الاسبوع الأدبي- دورة ملايي جزيري التي أقيمت في مدينة كوباني هذا العام بإشراف ديوان الأدب في شمال وشرق سوريا، بعد أن استمر لـ6 أيام، بمشاركة واسعة من الكتاب والشعراء والأدباء والأكاديميين من مناطق مختلفة من شمال وشرق سوريا.

وفي حديث لوكالتنا حول كيفية سير فعاليات الاسبوع الأدبي هذا العام، قال عضو ديوان الأدب في شمال وشرق سوريا كريم علوش بأن "فعالية الاسبوع الثقافي نظمت على ثلاث محاور؛ الأول تناول هوية ملايي جزيري ونتاجاته الأدبية والثاني الرواية والثالث النقد الأدبي".

وأضاف علوش: "لقد أطلقنا اسم "ملايي جزيري" على هذه الدورة كنوع من الرد على بعض المحاولات لتصوير ملايي جزيري كشخص غير كردي من قبل بعض الجهات، أما فيما يخص الرواية، أردنا تناول تطور الرواية على مستوى روج آفا وكردستان والعالم وتقييم مستواها، إضافة إلى تقييم مستوى الأدب وإلى أي مدى يساهم في كتابة وتدوين الأحداث التاريخية التي تشهدها المنطقة في سياق الثورة المعاشة".

فيما قال إن اختيار موضوع "النقد الأدبي جاء ايمانا منهم بأن الأدب بحاجة لأداة للتقييم وهي النقد الأدبي، وبشكل عام أردنا عن طريق الأدباء ومحبي الأدب تقييم مستوى الأدب في روج آفا والعالم".

أما على مستوى المشاركة، فيقول كريم علوش بأنه "منذ اليوم الأول وحتى الأخير كانت المشاركة كما يجب أن تكون من جانب الكتاب والأدباء وكل اللذين يريدون تطوير أنفسهم في هذا السياق، وبالتأكيد هناك نواقص وهي مرتبطة بمستوى ووضع المجتمع، لكن بشكل عام كانت المشاركة جيدة".

وعلى صعيد الحضور، قال علوش بأن "الذين حضروا كانوا من جميع مناطق روج آفا وشمال وشرق سوريا، من الجزيرة ودير الزور والطبقة ومنبج والشهباء، من أكاديميين وكتاب وشعراء وأدباء".

وفي ختام حديثه، قال عضو ديوان الأدب في شمال وشرق سوريا كريم علوش "نحن كديوان الأدب نريد تحقيق المزيد من التطور على مستوى فعالياتنا التي نقوم بتنظيمها، في العام الفائت أقيم الاسبوع الأدبي في مدينة قامشلو وهذا العام في كوباني، أملنا هو أن نستطيع تنظيم فعالياتنا في جميع مدن شمال وشرق سوريا وتقييم وضع الأدب لرفع مستواه في المنطقة".

(ك)

ANHA