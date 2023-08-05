مساعي لإعادة ضخ مياه محطة علوك

كشف الرئيس المشترك لدائرة المياه في مدينة الحسكة عيسى يونس عن وجود مساعٍ مع منظمة اليونيسف لتشغيل محطة علوك، وأكد: "ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام بأن حكومة دمشق هي التي تسعى لحل هذه المشكلة غير صحيح، لأن حكومة دمشق تتهم الإدارة الذاتية بأنها طرف في أزمة المياه".

وأوضح عيسى يونس: "أن الاحتلال التركي يستغل هذه الورقة للضغط على الإدارة الذاتية، ويخبر العالم بأن الإدارة الذاتية هي المعرقلة لموضوع المياه وإيقاف محطة علوك، نؤكد أنه لم نكن معرقلين لأي اتفاق يخدم سكان مدينة الحسكة، ونأمل أن تتكلل المساعي المبذولة في إيصال المياه لسكان المنطقة بالنجاح".

وعن التفاهمات التي جرت بين دائرة المياه ومنظمة اليونيسف خلال اجتماع عُقد بينهما، نوّه عيسى يونس: "الاتفاق كان كالآتي، نزوّد محطة علوك بـ 6 ميكا واط من التيار الكهربائي من مدينة الدرباسية، مقابل تشغيل 18 بئراً وما فوق، بالإضافة إلى تشغيل 4 مضخات وما فوق، ومتابعة مسار المياه من محطة علوك باتجاه مدينة الحسكة".

وأوضح: "سيتم تشغيل محطة علوك خلال الأيام القليلة القادمة، على أن تتم مراقبتها ومتابعتها من قبل اليونيسف، وإعطاء مهلة خمسة أيام كتجربة وفي حال عدم الالتزام، سيتم اللجوء إلى إجراءات أخرى".

وبيّن الرئيس المشترك لدائرة المياه: "لا نعلم ما هو واقع المحطة، ولكننا طالبنا ممثلي اليونيسف بضرورة دخول فريق يتبع لهم إلى محطة علوك للاطلاع على واقع المحطة، وطالبت بتحييد المحطة عن الصراع الدائر في المنطقة، الذي يهدف الاحتلال التركي من خلاله لتهجير سكان المنطقة".

(م ح)