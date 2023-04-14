مساعٍ لإبراز الصورة الحقيقية للدين الإسلامي

توجد في مدينة كوباني أكثر من عشرة جوامع تلقى فيها خطبة يوم الجمعة والتي تبدأ بعد إلقاء الآذان من قبل مؤذن الجامع.

وتتركز خطبة يوم الجمعة في 14 نيسان حول المؤامرة التي يتعرض لها الدين الإسلامي، وخاصة في الأعوام الماضية وبعد ظهور مرتزقة داعش الذين كانوا ينحرون الأبرياء تحت غطاء الدين، وكذلك قيام السلطات المستبدة باستغلال الدين لصالحها عبر الخطباء.

بالإضافة لقيام بعض الدول كدولة الاحتلال التركي بالهجوم على مناطق شمال وشرق سوريا وشرعنة احتلالها للمناطق السورية تحت غطاء الدين من خلال إطلاق سور قرآنية على هجماتها الاحتلالية، وتنبيه الخطيب للمصلين حول المؤامرات التي يتعرض لها الدين الإسلامي في الأعوام الأخيرة.

وحول الخطبة وأهدافها قال مؤذن جامع الحبش في مدينة كوباني مصطفى عباس: "بأننا نسعى من خلال إلقاء الخطبة تعريف المصلين بالدين ولفصل الدين عن السياسة، فكلنا بتنا نعرف بأن الدين في أغلب الدول بات رهينا للسياسة والسياسيين الذين يحققون مصالحهم عن طريقه".

وأضاف: "في الأعوام الأخيرة ظهر الكثير من المرتزقة الذين شوهوا صورة الدين الإسلامي، وكان أخطرهم مرتزقة داعش الذين كانوا يرتكبون كل جرائمهم باسم الإسلام فأعطوا صورة سوداء عن هذا الدين".

هذا، وبعد الانتهاء من خطبة الجمعة أدى المصلّون صلاة الجمعة، ومن ثم تبادلوا السلام فيما بينهم.

(ن ك/أ ب)

ANHA