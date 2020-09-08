وأشارت الخزانة الأميركية إلى أن الوزيرين اللبنانيين السابقين تورطا بعمليات فساد وقدما الدعم المادي للحزب، وأعلنت أن فنيانوس حرص من خلال منصبه كوزير للأشغال على تجيير عقود مع الدولة اللبنانية لشركات مرتبطة بحزب الله، وأشارت إلى أن فنيانوس ساعد "حزب الله" للوصول الى معلومات قانونية حساسة متعلقة بعمل المحكمة الدولية.

وأكدت الخزانة الأميركية أنها ستعاقب كل سياسي لبناني يساعد "حزب الله"، وأوضح مسؤولون كبار في الحكومة الأميركية أن عقوبات اليوم تبرز كيف تورط السياسيان اللبنانيان في الفساد وتآمرا مع "حزب الله"، وأكدوا أن واشنطن لن تتردد في معاقبة أي فرد أو كيان يدعم "أنشطة حزب الله الإرهابية والمحظورة".

وقال وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو: "اليوم نحاسب وزيرين لبنانيين سابقين قدما مساعدة لحزب الله وسنحاسب أي شخص يساعد الحزب على تنفيذ أجندته الإرهابية"، وتابع: "نساند مطالبات الشعب اللبناني بالإصلاح وسنحاسب كل من يخدم أجندة حزب الله الإرهابية".

وعلّق مساعد وزير الخارجية دايفيد شينكر على العقوبات، ولفت إلى أن "فنيانوس وخليل كانا منخرطين في عمليات فساد تسمح بعمل حزب الله في لبنان، والعقوبات هي رسالة إلى الحزب وحلفائه بأنه حان وقت سياسة أخرى في لبنان"، وأضاف: "حزب الله منظمة إرهابية ولا نميز بين جناحيه السياسي والعسكري وهذا الذي نختلف عليه مع فرنسا".

(ز غ)