مساعدات أميركية ضخمة لأوكرانيا واستمرار المفاوضات الروسية مع الأخيرة

أقر مجلس النواب الأميركي الثلاثاء مساعدة ضخمة لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار، وذلك بعد أن حذر الرئيس جو بايدن من أن الأموال المخصصة لمساعدة كييف على مواجهة التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا ستنضب على الأرجح في غضون أيام. ووافق النواب بأغلبية 368 صوتاً مقابل 57 على هذه الحزمة الهائلة من المساعدات "العسكرية والإنسانية والاقتصادية"، والتي اتفق الحزبان على تفاصيلها مسبقاً.

وقالت السلطات الأوكرانية ليل الثلاثاء ـ الأربعاء، إن الحصار الروسي لخاركيف ثاني مدن أوكرانيا التي تتعرض للقصف منذ نهاية شباط، بدأ يضعف بينما تتوقع واشنطن أن يمتد النزاع إلى جنوب غرب البلاد.

وحذرت المخابرات الأميركية من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستعد لحرب طويلة في أوكرانيا، وأن أي انتصار روسي في منطقة دونباس، شرقي الأراضي الأوكرانية، ربما لن ينهي التحرك العسكري الروسي.

فيما أعلنت الدفاع الروسية "إسقاط 30 مسيّرة أوكرانية بيرقدار خلال عملية جديدة فاشلة من قوات نظام كييف لاستعادة جزيرة زمييني الاستراتيجية قبالة أوديسا، وأن حصيلة جثث النازيين بلغت 30".

ومن جهته أعلن مسؤول رفيع في البنتاغون أن الولايات المتحدة ستبدأ يوم الثلاثاء، تسليم دفعة ثانية من طائرات الهليكوبتر روسية الصنع من طراز "مي – 17" إلى أوكرانيا.

وسياسياً، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن استمرار الاتصالات ما بين الجانبين الروسي والأوكراني بشأن عملية التفاوض.

وصرحت مار يا زاخاروفا بأن "الاتصالات جارية"، وتطالب روسيا باعتراف أوكرانيا بعودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا، والاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، والتي تعتبرها الخارجية الروسية "حقائق راسخة قائمة على الأرض" يجب على كييف والدول الأخرى الاعتراف بها.

(م ش)