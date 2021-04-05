وقال أحد مساعدي الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي اليوم الإثنين إن "التوغلات" الإقليمية التي تشنها مئات السفن الصينية في بحر الصين الجنوبي توتّر العلاقات بين مانيلا وبكين وقد تؤدي إلى "أعمال عدائية غير مرغوب فيها"، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وقال المستشار القانوني للرئيس الفلبيني سلفادور بانيلو، إن الوجود المطول للقوارب في المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين (EEZ) تعتبر وصمة عار غير مرحب بها على العلاقات و "قد يؤدي إلى أعمال عدائية غير مرغوب فيها من كلا البلدين".

وقال بانيلو في بيان: "يمكننا التفاوض بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك والمنفعة لكن سيادتنا غير قابلة للتفاوض".

وعلى الرغم من أن الدبلوماسيين الفلبينيين وكبار الجنرالات انتقدوا الصين بشدة مؤخرًا، فإن تصريحات بانيلو هي الأقسى حتى الآن.

وقدمت الفلبين الشهر الماضي احتجاجًا دبلوماسيًّا على وجود "حشد وتهديد" لـ 220 سفينة صينية يُعتقد أنها مسلحة من قبل الميليشيات في "Whitsun Reef"، وهو موقف تدعمه الولايات المتحدة.

وانتشرت السفن منذ ذلك الحين إلى مناطق أخرى من المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين.

ولدى بروناي وماليزيا وتايوان والصين وفيتنام أيضًا مطالبات متنافسة على الجزر والمعالم في المنطقة.

وقال بانيلو إن التلميحات الإنسانية الصينية لن تُعمي الفلبين وسط انتهاكات القانون الدولي وحقوقها السيادية، في إشارة إلى لقاحات COVID-19 التي تبرعت بها الصين.

ولم ترد سفارتها في مانيلا على الفور على طلب للتعليق، وتقول الصين إن القوارب كانت تحتمي من الأمواج الهائجة ولم يكن على متنها ميليشيات.

وطالبت السناتورة المعارضة رئيسا أونتيفيروس الصينيين "المتشددين" بمغادرة المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين على الفور.

(م ش)