مساء اليوم.. YPJ تعقد ندوة رقمية حول الوحدة الوطنية كضرورة استراتيجية

وتشارك في الندوة الرقمية، عضوة القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية ولوحدات حماية المرأة، نوروز أحمد، والرئيسة المشتركة لمؤتمر القومي الكردستاني ((KNK، زينب مراد، والرئيسة المشتركة لحركة الحرية، تارا حسين، والبرلمانية عن حزب الشعوب الديمقراطي ((HDP، فلك ناز أوجا، والرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، آسيا عبد الله، ومسؤولة اللجنة الدبلوماسية في منظومة المرأة الحرة في روجهلات (شرق كردستان)، روزرين كمنجر.

وتدير ممثلة الإدارة الذاتية في إقليم جنوب كردستان، أفين سويد، الندوة التي من المقرر أن تعقد اليوم الأربعاء عبر تطبيق الزووم، في الساعة الـ19:00 بتوقيت روج آفا – سوريا.

كما من المقرر أن تبث الندوة على صفحة اليوتيوب لوحدات حماية المرأة.

(ي م)

ANHA