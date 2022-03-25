مرور إقليم الجزيرة سيضع إشارات للمرور في ١٨ نقطة

قامت الإدارة العامة للمرور في مقاطعة الجزيرة في عام ٢٠٢١ بوضع إشاراتٍ للمرور في دوار الشهداء الأمميين في مدينة قامشلو كتجربة أولى لوضع إشارات المرور في المنطقة، وبعد النتائج الإيجابية لوضع إشارات المرور قررت الإدارة العامة للمرور وضع إشارات المرور في أماكن أخرى أيضاً.

وساهمت إشارات المرور الموضوع حتى الآن بتخفيف الاختناقات المروية.

وحول هذا الموضوع تحدث عضو الإدارة العامة للمرور في منطقة الجزيرة، محمد شيخاني، لوكالتنا وأفاد بأنه ستوضع إشارات للمرور في الحسكة وقامشلو، وقال:" في الفترة القادمة سنعمل على زيادة عدد إشارات المرور في كل مدن مناطق شمال وشرق سوريا".

قال محمد شيخاني بأنهم سيضعون ١٠ إشارات مرور في قامشلو و٨ في الحسكة. وإن الإشارات ستوضع في قامشلو في دوار الشرق، المواصلات، الفرن، الوحدة، الخليج، عثمان صبري، علف، اليا، شارع منير حبيب وشارع البلدية. وفي الحسكة ستوضع في دوار صباغ، سينالكو، اكركوج، دير الآشوريين، غويران والصناعة.

وعن أماكن وأهمية وضع الإشارات قال محمد شيخاني:" لقد رشحنا الأماكن بحسب نسبة الازدحام في كل منطقة، وستوضع في وقت قريب".

فتح الشوارع

كما تم فتحت العديد من شوارع قامشلو التي كانت قد أغلقت نتيجة الحرب، وأزيلت بعض نقاط التفتيش. وعن هذا قال محمد شيخاني:" هذه الخطوة نُفذت من قبل قوى الأمن الداخلي والإدارة العامة للمرور، لأن البنية التحتية للمدينة لا تتحمل الازدياد الكبير في عدد السيارات".

بحسب الإدارة العامة للمرور يبلغ عدد السيارات في المنطقة ٥٣ ألفاً.

وبيّن محمد شيخاني بأنهم قاموا بزيادة عدد أعضائهم ودورياتهم المسيرة في النواحي والمدن نتيجة حالة الازدحام الكبير التي تشهدها المنطقة. وأضاف:" نأمل من المواطنين التقيد بقوانين ونظام المرور".

(ر خ)

ANHA