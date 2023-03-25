مروِّجان للمخدرات في قبضة قوى الأمن الداخلي

بحسب الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا، فقد ألقت قوات مكافحة المخدرات، القبض على شخصَين متورطَين بترويج المُخدرات في ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو، يوم الأحد الـ 5 من آذار/مارس الجاري.

وضُبِطَ بحوزة المروِّجيْن "68 حبة كبتاغون و4 غرامات من مادة الحشيش".

وأثناء التحقيق معهما اعترفا بترويجهما للمواد المخدرة لقاء مبالغ مالية، دون الاكتراث بالنتائج والمخاطر التي يتعرض لها متعاطي هذه المواد وتأثيرها سلباً على حياة الفرد والمجتمع، وفقاً للموقع الذي أكد أيضاً أن "قواتنا في مُكافحة المخدرات تتابع ضبط هذه الآفة وتوقيف كل مَن يسعى لنشرها بين مكونات شعبنا للحفاظ على أمن وسلامة وقيم مجتمعنا التي عهدناها".

(س ر)