مرتزقة يطالبون ذوي مختطف من كري سبي المحتلة بمبلغ مالي كبير للإفراج عنه

مراسلنا، ونقلاً عن مصدر من داخل مدينة كري سبي المحتلة، أفاد أن المختطف يدعى حافظ صالح الحاسم 25 عاماً، وهو من عشيرة البوعساف العربية، واختطف من منزله بعد مداهمته من قبل المرتزقة قبل عدة أشهر.

وبين المصدر بأن متزعمين من المرتزقة في مقاطعة كري سبي المحتلة طالبوا ذويه بمبلغ قدره ١١ مليون ليرة سورية لقاء الإفراج عنه.

هذا ويعيث مرتزقة الاحتلال التركي في المناطق المحتلة من سوريا والتي يزعم أردوغان بأنها" منطقة آمنة" فساداً، ويتعرض المدنيون فيها لإجرام المرتزقة، حيث تكثر حالات الخطف والقتل، بينما تتقدم فيها تجارة تهريب البشر وتجارة المخدرات.

(سـ)

ANHA