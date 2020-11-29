مرتزقة تركيّا يقصفون قرية الفريرية في عفرين لأنّ أهاليها منعوهم من سرقة الزّيتون

وأكّدت مصادر من ناحية جندريسه لوكالتنا أنّ مرتزقة ما تسمّى "الحمزات" بقيادة المرتزق أبو جابر دخلت اليوم حقول الزيتون التابعة لأهالي قرية الفريرية بريف ناحية جندريسة بهدف وضع اليد عليها وسرقتها، ولكن أهالي القرية بنسائها ورجالها وقفوا بوجه المرتزقة ومنعوهم من قطف الزيتون، ليقدم المرتزقة على طلب تعزيزات إضافية وحاصروا القرية وأهلها وبدؤوا بإطلاق الرصاص بشكل عشوائي صوب منازل القرية، ليعقبها استخدام الأسلحة الثقيلة في قصف القرية.

وأشار المصدر أنّ هناك مخاوف من ارتكاب المرتزقة مجزرة بحقّ أهالي القرية المحاصرة.

هذا ولازال الحصار واستهداف القرية مستمرّ حتى لحظة إعداد هذا الخبر.

(ف إ/ل)

ANHA