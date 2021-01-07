مرتزقة تركيّا يختطفون 3 فتيات من كري سبي المحتلّة

وبحسب المصدر فإنّ مرتزقة أحرار الشرقية المدعومين تركيّاً قاموا باختطاف كل من "شهامة فيصل العبد الله وتيماء إبراهيم الأسود وخولة ياسين الملا"، وجميعهنّ من أهالي قرية التركمان التابعة لمقاطعة كري سبي المحتلة.

وبين المصدر بأنّ مرتزقة الاحتلال التركي اختطفوا الفتيات الـ 3 بتهمة العمل السابق لدى الإدارة الذاتية.

هذا وتستمرّ انتهاكات وجرائم المحتل التركي ومرتزقته في المناطق المحتلة من اختطاف واعتقالات تعسفية بحجج وذرائع واهية بقصد ابتزاز وكسر إرادة أهالي تلك المناطق ودفعهم إلى التهجير أو دفع الفدية.

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ANHA