مرتزقة تركيا يتسببون في احتراق 10هكتارات مزروعة بأشجار الزيتون

هذا ونشب الحريق نتيجة اطلاق المرتزقة الرصاص الحي صوب الأراضي الزراعية مما أدى لنشوب الحريق في الأراضي وتمددها ليحرق ما يقارب 10 هكتارات من الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون.

وشهدت المنطقة أكثر من مرة حرائق مفتعلة من قبل مرتزقة "درع الفرات" ما تسبب في احتراق مساحات واسعة من من الأراضي المزروعة بالمحاصيل الزراعية والأشجار، بالإضافة إلى المجزرة الأخيرة التي ارتكبها الاحتلال التركي ومرتزقته في قرى منبج والتي راح ضحيتها 6 أفراد من أسرة واحدة وإصابة آخرين بجروح نتيجة قصف القرية بالقذائف والصواريخ.

(كروب/ل)

ANHA