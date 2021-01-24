مرتزقة تركيا يطلقون قذيفة على غرب كوباني

وأفاد مراسلنا من المنطقة أن القذيفة سقطت في قرية زورمغار الواقعة على الضفة الشرقية لنهر الفرات غرب مدينة كوباني، دون أن تلحق أية أضرار.

وبحسب المعلومات، فإن المرتزقة التابعين لجيش الاحتلال التركي أطلقوا القذيفة من مدينة جرابلس المحتلة.

يأتي هذا بعد يومين من إقدام طائرة مُسيّرة تركية على قصف منزل لأحد المدنيين في قرية مميت جنوب مدينة كوباني، أسفر عن إصابة مدني بجروح.

إلى ذلك، احتج العشرات من أهالي كوباني، بعد ظهر اليوم الأحد، أمام القاعدة الروسية في "الإذاعة" غرب كوباني للتنديد بالهجمات التركية المتكررة على المنطقة والصمت الروسي الذي يرافقها.

كما تتواصل الهجمات التركية على ناحية عين عيسى، تزامنًا مع استمرار القصف على ناحية تل رفعت ومناطق الشهباء، إذ أسفر قصف تركي على ناحية تل رفعت، يوم أمس السبت، عن استشهاد 3 مدنيين وجرح 9 آخرين.

(ج)

ANHA