مرتزقة تركيا يستهدفون الحقول الزراعية في كوباني بهدف حرقها

وتعرضت قرية بوراز اليوم الاحد إلى قصف بقذائف هاون وقعت بين المحاصيل الزراعية، ولكن لحسن حظ المزارعين لم ينجم عنها أضرار كبيرة.

وأكد الأهالي لمراسل وكالتنا أن المرتزقة استهدفت القرية بـ5 قذائف وقعت جميعها قبل لحظات.

يأتي هذا في ظل اتخاذ الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تدابير احترازية للحيلولة دون تضرر محاصيل المزارعين، وتعرضها للحرائق، لكن الاحتلال التركي يتعمد حرق محاصيل المزارعين وخاصة غرب مدينة كري سبي/تل أبيض وبالقرب من بلدة عين عيسى وتل تمر شمال وشرق سوريا.

فيما اندلعت صباح اليوم نيران في محاصيل زراعية لمزارعين في قريتين غربي مقاطعة كوباني هما كل من حج اسماعيل وقرية مشكو، ما أدى إلى احتراق عدد من الهكتارات الزراعية مزروعة بالشعير في كلا القريتين.

(س ع/ج)

ANHA