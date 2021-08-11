مرتزقة تركيا يستغلون أهالي ناحية شيه في الإيقاع بمهجري عفرين

وقالت المنظمة نقلاً عن مصادرها من داخل عفرين المحتلة، إن مرتزقة ما يسمى "سلطان سليمان شاه" والمعروفة بـ"العمشات"، عقدوا اجتماعاً لأهالي ناحية شيه في عفرين المحتلة قبل عدة أيام، بهدف استغلال الأهالي في الترويج والتشجيع على عودة المهجرين في ظل الاحتلال التركي ومرتزقته للمقاطعة.

وبحسب مصادر المنظمة فإن المرتزقة قد أبلغوا الأهالي بعدم التعرض للمهجرين حال عودتهم مع استرجاع جميع ممتلكاتهم شريطة دفع فدية مالية قدرها (2000) دولار أميركي، وفي حال عدم الدفع سيتم الاستيلاء على المنزل وجميع الممتلكات من قبل لجنة من المزمع تشكيلها قريباً، من جانب مرتزقة "سلطان سليمان شاه" وأعضاء "المجلس المحلي" في شيه.

ومن الجدير بالذكر أن كل شخص عاد إلى عفرين المحتلة، قد تعرض للخطف فور وصوله رغم حصوله على ضمانات كاذبة من مرتزقة الاحتلال التركي بعد دفع مبالغ مالية طائلة تقدر بآلاف الدولارات، والبعض اختطف على حواجز مرتزقة جيش الاحتلال التركي الموزعة على الطرقات في المقاطعة المحتلة.

وكان المواطن عزيز المكنى بـ أبو نضال (45 عاماً)، قد تعرض لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي فور وصوله إلى منزله في قرية سوركه بناحية راجو.

كما اختطف المواطن شكري كندي (30 عاماً) في الـ 7 من آب الجاري من قبل مرتزقة الاحتلال التركي فور وصوله إلى قريته حمام التابعة لناحية جندريسه على الرغم من دفع مبلغ 20 ألف دولار أميركي وحصوله على ضمانات كاذبة بعدم التعرض.

(ف إ/س ر)

ANHA