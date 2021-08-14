مرتزقة تركيا يقطعون أشجار الزيتون في عفرين ويبيعون منازل المدنيين

وأكدت المصادر بأن مرتزقة الاحتلال التركي المتمركزين في قرى جوقة واستير التابعة لمركز مدينة عفرين المحتلة، أٌقدموا بتاريخ الـ 12 من شهر آب الجاري على قطع نحو 130 شجرة زيتون معمرة عائدة ملكيتها لأهالي القريتين.

وأوضح المصدر إن ملكة 90 شجرة منها تعود للمواطن عثمان حمو من أهالي قرية جوقه ـ فيما تعود ملكية 40 شجرة إلى المواطن نوري محمد من أهالي قرية استير".

وفي ناحية بلبله أقدم مرتزقة ما يسمى "لواء الشمال" في الـ 13 من آب الجاري على قطع نحو90 شجرة زيتون معمرة بالإضافة لـ 10 شجرات لوز تعود ملكيتها للمواطن رسول محمد.

وفي ناحية جندريسه، أقدم مستوطنون "رعاة أغنام" على قطع نحو50 شجرة زيتون معمرة عائدة مليكتها للمواطن عبدو مراد من أهالي قرية كفردلة التابعة لناحية جندريسه.

وفي مركز المدينة استولى مرتزقة أحرار الشرقية على مبنى جمعية بهار في محيط المركز الثقافي في عفرين وتعود ملكيته للمواطن (محمد مصطفى علي) من أهالي قرية بابليت التابعة لمدينة عفرين المحتلة.

كما أقدم أحد مرتزقة ما يسمى "أحرار الشرقية" على بيع منزل في محيط (دوار معراته) لمستوطن ينحدر من مدينة حلب تعود مليكته للمواطن الكردي جمعة محمد ، من أهالي قرية خلنيريه، مقابل 2000 دولار أميركي.

وأقدم مستوطن ينحدر من منطقة القلمون بريف دمشق، على بيع منزل ومحل بحي الأشرفية في مركز مدينة عفرين المحتلة، بمبلغ 1400 دولار أمريكي للمنزل، و800 دولار للمحل، وتعود ملكيتها للمواطن رامي إبراهيم من أهالي قرية دير صوان التابعة لناحية شرا، والمشتري أحد مرتزقة ما يسمى "فيلق الشام" وينحدر من محافظة إدلب.

(ك)