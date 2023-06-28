مرتزقة تركيا يقصفون مواقع لقوات دمشق بريفي إدلب وحلب

استهدف مرتزقة "تحرير الشام" بصواريخ "الكاتيوشا" صباح اليوم، مواقع لقوات حكومة دمشق على محور الفوج 46 في ريف حلب الغربي، دون ورود معلومات عن وقوع قتلى أو جرحى، حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

في سياق متصل، استهدف مرتزقة "تحرير الشام"، رشاش "12.7" لقوات حكومة دمشق على محور كفر بطيخ في ريف إدلب الجنوبي، ما أدى إلى إعطابه وانفجار ذخيرة كانت في الموقع.

وأصيب أمس، شخصان بجروح متفاوتة، نتيجة إصابتهما بشظايا قذائف صاروخية أطلقها مرتزقة "الفتح المبين"، استهدفت بلدة جورين في منطقة سهل الغاب شمال غربي حماة، ضمن منطقة ما تسمى "خفض التصعيد".

(د ع)