مرتزقة تركيا يقصفون منطقة جورين وإصابات في صفوف المدنيين

وشهدت منطقة جورين في ريف حماة الغربي، قصفاً صاروخيّاً نفذه مرتزقة تركيا، حيث تتخذ قوات حكومة دمشق من المنطقة معسكراً لها.

وأدى القصف إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين بعد سقوط إحدى القذائف الصاروخية على منزل يقطنه مدنيون، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وشنت قوات حكومة دمشق يوم أمس، قصفاً برياً مكثفاً على الريف الغربي لمحافظة حلب لليوم الثاني على التوالي، حيث استهدفت بالقذائف الصاروخية والمدفعية مناطق في كفر تعال وكفر عمة وتقاد والبيترون ومناطق أخرى هناك.

وكذلك استهدفت بصاروخ موجه سيارة في محيط كفرنوران غرب حلب، كما قصفت بعد منتصف الليل بلدات وقرى في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

(د ع)