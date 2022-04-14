مرتزقة تركيا يختطفون شاباً ويقطعون أكثر من 375 شجرة زيتون في عفرين المحتلة

في إطار الجرائم الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال التركي ومرتزقته لدفع السكان الأصليين في مقاطعة عفرين المحتلة إلى التهجير، بهدف تغيير التركيبة السكانية للمنطقة المحتلة وترسيخ الاحتلال التركي فيها، أقدم عناصر من مرتزقة "الشرطة العسكرية" التابعة للاحتلال التركي على اختطاف الشاب محمد شكري شيخ سيدي (28 عاماً) من أهالي قرية شيخوتكا التابعة لناحية موباتا في مقاطعة عفرين المحتلة، في الـ 11 من نيسان الجاري. بحسب ما أفاد مصدر من الناحية.

وأضاف المصدر أن محمد شكري اقتيد إلى مقر "الشرطة العسكرية" في مركز مقاطعة عفرين ولايزال مصيره مجهولاً.

على صعيد آخر، أفاد مصدر ثان من ناحية بلبلة في مقاطعة عفرين المحتلة، بإقدام مرتزقة "السلطان مراد" التابعة للاحتلال التركي على قطع 350 شجرة زيتون معمرة في الحقل العائد ملكيته إلى المواطن إبراهيم محمود ايبش من أهالي قرية بيلا التابعة لناحية بلبلة.

وفي القرية نفسها أقدم المرتزقة أنفسهم على قطع أكثر من 25 شجرة زيتون معمرة تعود ملكيتها للمواطن جلال عمر. بحسب المصدر نفسه.

الجدير بالذكر أن عمليات القطع المتعمد للأشجار من قبل مرتزقة الاحتلال التركي في ازدياد مستمر، ليصل إجمالي الأشجار التي قطعوها مطلع العام الجاري إلى أكثر من ألفي شجرة، وتعتمد المجموعات المرتزقة هذا النهج بهدف تشويه طبيعة المقاطعة وتغيير معالمها.

(آ ر/ س ر)

ANHA