مرتزقة تركيا يختطفون مواطناً عاد إلى عفرين المحتلة بعد وعود كاذبة بعدم التعرض له

وأوضحت المصادر أن المواطن شكري أحمد كندي (30 عاماً)، من أهالي قرية حمام الحدودية مع تركيا والتابعة لناحية جندريسه، اختطف من قبل مرتزقة الاحتلال التركي في الـ 7 من شهر آب الجاري، فور وصوله إلى القرية، بعد أن كان مقيماً في مدينة حلب.

وبحسب المصادر نفسها، فإن كندي قد تلقّى ضمانات من المجموعات المرتزقة بعدم التعرض له، وبعد دفع والده مبلغ 20 ألف دولار أميركي، اختُطف من قبل مرتزقة الاحتلال التركي.

يذكر أنه في الفترة الأخيرة تعالت أصوات ونداءات "المجلس الوطني الكردي" بعودة مهجري عفرين إليها، في ظل الاحتلال التركي ومرتزقته، إلا أن كل مَن يعود يختطف من قبل الاستخبارات التركية ومرتزقته.

(ف إ/ س ر)

ANHA