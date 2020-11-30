مرتزقة تركيا يختطفون مدنيين في عفرين المحتلة بينهم طفل

تستمر جرائم الاحتلال التركي ومرتزقته بحق المدنيين في عفرين المحتلة، ووفق مصدر من ناحية شيه، فإن مرتزقة ما يسمون مجموعة السلطان سليمان شاه "العمشات" ولواء الوقاص التابعين لجيش الاحتلال التركي أقدموا على اختطاف مجموعة من المدنيين من قرى الناحية.

المصدر ذكر أسماء المدنيين الذين اختُطفوا في أوقات مختلفة خلال الشهر الحالي.

وأشار إلى أن أحد المخطوفين هو المواطن ميكائيل محمد البالغ من العمر (34 عامًا)، حيث تعرض للاختطاف من قبل مرتزقة لواء الوقاص بتاريخ 25 تشرين الثاني.

المصدر أضاف أن المرتزقة اختطفوا أيضًا، وبتاريخ 27 تشرين الثاني، امرأتين وطفلًا من قرية أنقلة وهم "نورهان كيلو (55 عامًا) وجوزفين محمد (35 عامًا) والطفل جوفان أحمد (14 عامًا) ".

وفي سياق متصل، قال مصدر آخر من قرية جقلا الوسطاني في ناحية شيه إن مرتزقة العمشات اختطفوا مختار القرية بكر رشوليك، وطالبوا ذويه بدفع فدية قدرها 500 دولار أمريكي مقابل الإفراج عنه.

فيما لا يزال مصير المختطفين الآخرين مجهولًا.

(كروب /سـ)